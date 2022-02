Sanremo, la quarta: Elisa sembra la principessa di Frozen e il paese si ferma (Di sabato 5 febbraio 2022) Al quarto giorno di Sanremo, quello deputato alle cover, si capisce come Ciao2021 (il programma russo di Capodanno) avesse arrotondato per difetto la propria parodia. Il festival più fluid e woke di sempre ha già praticamente eletto i suoi tre alfieri: la classifica combinata fra la sala stampa, il televoto e i misteriosi demòscopi proietta in alto Gianni Morandi, vincitore del contest in coppia con Jovanotti -rifanno se stessi, bella forza- ma non abbastanza da scalzare Mahmood e Blanco, usciti indenni in un terreno impervio (“Il cielo in una stanza”), congelando le cose. Elisa ormai forse si rassegna a non ottenere una vittoria prevista e cercata, ma sfumata nel conclave: a dimostrazione che le differenti percezioni di parte assolvono il piagnisteo cantilenato urban mentre respingono il piagnisteo cantilenato classic, la storia d’Italia. “Non c’è ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Al quarto giorno di, quello deputato alle cover, si capisce come Ciao2021 (il programma russo di Capodanno) avesse arrotondato per difetto la propria parodia. Il festival più fluid e woke di sempre ha già praticamente eletto i suoi tre alfieri: la classifica combinata fra la sala stampa, il televoto e i misteriosi demòscopi proietta in alto Gianni Morandi, vincitore del contest in coppia con Jovanotti -rifanno se stessi, bella forza- ma non abbastanza da scalzare Mahmood e Blanco, usciti indenni in un terreno impervio (“Il cielo in una stanza”), congelando le cose.ormai forse si rassegna a non ottenere una vittoria prevista e cercata, ma sfumata nel conclave: a dimostrazione che le differenti percezioni di parte assolvono il piagnisteo cantilenato urban mentre respingono il piagnisteo cantilenato classic, la storia d’Italia. “Non c’è ...

