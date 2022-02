Sanremo 2022, nuova classifica generale: in vetta ancora Mahmood e Blanco (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – Qui di seguito la nuova classifica generale del Festival di Sanremo 2022 dopo la quarta serata: 1. Mahmood e Blanco 2. Gianni Morandi 3. Elisa 4. Irama 5. Sangiovanni 6. Emma 7. La Rappresentante di lista 8. Massimo Ranieri 9. Fabrizio Moro 10. Michele Bravi 11. Achille Lauro 12. Matteo Romano 13. Dargen D’Amico 14. Aka 7even 15. Noemi 16. Ditonellapiaga e Rettore 17. Iva Zanicchi 18. Giovanni Truppi 19. Rkomi 20. Le Vibrazioni 21. Yuman 22. Highsnob & Hu 23. Giusy Ferreri 24. Ana Mena 25. Tananai L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022)– Qui di seguito ladel Festival didopo la quarta serata: 1.2. Gianni Morandi 3. Elisa 4. Irama 5. Sangiovanni 6. Emma 7. La Rappresentante di lista 8. Massimo Ranieri 9. Fabrizio Moro 10. Michele Bravi 11. Achille Lauro 12. Matteo Romano 13. Dargen D’Amico 14. Aka 7even 15. Noemi 16. Ditonellapiaga e Rettore 17. Iva Zanicchi 18. Giovanni Truppi 19. Rkomi 20. Le Vibrazioni 21. Yuman 22. Highsnob & Hu 23. Giusy Ferreri 24. Ana Mena 25. Tananai L'articolo L'Opinionista.

