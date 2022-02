Sanremo 2022, la polemica su Jovanotti-Morandi e la risposta di Amadeus (Di sabato 5 febbraio 2022) E alla fine è arrivata anche la polemica di questo Sanremo, ossia la partecipazione di Lorenzo Jovanotti non annunciata al fianco di Gianni Morandi, in gara con un brano scritto dal collega, nella serata delle cover. I due, con un'esibizione che fa storia, hanno poi vinto. Ecco la replica di Amadeus: «Jovanotti non ha percepito un centesimo, non è stato un superospite, ma un superamico» Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) E alla fine è arrivata anche ladi questo, ossia la partecipazione di Lorenzonon annunciata al fianco di Gianni, in gara con un brano scritto dal collega, nella serata delle cover. I due, con un'esibizione che fa storia, hanno poi vinto. Ecco la replica di: «non ha percepito un centesimo, non è stato un superospite, ma un superamico»

