Sabrina Ferilli, “Sanremo è un patrimonio nazionale” (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabrina Ferilli è a Sanremo perché “piace a tutti”. E’ questo che ha convinto Amadeus ad arruolare l’attrice romana tra le co-conduttrici, per la serata finale di Sanremo 2022. La sua bellezza indiscutibile e la sua simpatia travolgente, secondo il direttore artistico del festival, hanno un che di ‘ecumenico’, capaci di piacere a uomini e donne, adulti e bambini. Amadeus ha spiegato che a suggerirgli il nome della Ferilli è stato il figlio 13enne. Esattamente quello che ci vuole per una grande festa nazionale, che è quello che, a leggere gli ascolti stratosferici, è stato il Festival di Sanremo di quest’anno. Sabrina Ferilli è, forse anche per i motivi appena detti, a suo modo, una veterana del festival, visto che ha già affrontato ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 5 febbraio 2022)è aperché “piace a tutti”. E’ questo che ha convinto Amadeus ad arruolare l’attrice romana tra le co-conduttrici, per la serata finale di2022. La sua bellezza indiscutibile e la sua simpatia travolgente, secondo il direttore artistico del festival, hanno un che di ‘ecumenico’, capaci di piacere a uomini e donne, adulti e bambini. Amadeus ha spiegato che a suggerirgli il nome dellaè stato il figlio 13enne. Esattamente quello che ci vuole per una grande festa, che è quello che, a leggere gli ascolti stratosferici, è stato il Festival didi quest’anno.è, forse anche per i motivi appena detti, a suo modo, una veterana del festival, visto che ha già affrontato ...

Advertising

trash_italiano : OGGI QUI SOLO PER SABRINA FERILLI #Sanremo2022 - IlContiAndrea : È Sabrina Ferilli show ?????? #Sanremo2022 - rtl1025 : ?? Sabrina Ferilli scherza: 'Ma anche se ci ammaliamo tutti, che ce frega? Tanto domani il Festival è finito, ci ri… - HRTBREAKGJRL : RT @tvstellare: È stato il figlio di Amadeus a consigliargli di chiamare Sabrina Ferilli a co-condurre ?? #Sanremo2022 - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Sanremo2022, Sabrina Ferilli scatenata: «Stasera non si fa un c***. Covid? Che ce frega, se ci ammaliamo tutti...» https://t.… -