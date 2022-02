Renate-Sudtirol, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Scontro ad alta quota quello del venticinquesimo turno del Girone A di Serie C tra Renate e Sudtirol. Le due squadre, infatti, sono tra le migliori compagini dell’intero campionato e si apprestano a dare spettacolo in un vero e proprio scontro diretto. I padroni di casa stazionano al terzo posto in classifica, a quota 46 punti, frutto di un gioco iper-offensivo che ha permesso agli uomini di Cevoli di giocare una gran prima parte di stagione e di mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversaria. Tre punti sarebbero di vitale importanza per accorciare ulteriormente sulle prime due posizioni. Di fronte, tuttavia, c’è l’inarrestabile capolista: il Sudtirol. Gli uomini di Javorcic stanno letteralmente dominando il campionato, grazie ai loro 56 punti, che valgono il +5 sul Padova, con addirittura una partita in meno. Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Scontro ad alta quota quello del venticinquesimo turno del Girone A diC tra. Le due squadre, infatti, sono tra le migliori compagini dell’intero campionato e si apprestano a dare spettacolo in un vero e proprio scontro diretto. I padroni di casa stazionano al terzo posto in classifica, a quota 46 punti, frutto di un gioco iper-offensivo che ha permesso agli uomini di Cevoli di giocare una gran prima parte di stagione e di mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversaria. Tre punti sarebbero di vitale importanza per accorciare ulteriormente sulle prime due posizioni. Di fronte, tuttavia, c’è l’inarrestabile capolista: il. Gli uomini di Javorcic stanno letteralmente dominando il campionato, grazie ai loro 56 punti, che valgono il +5 sul Padova, con addirittura una partita in meno. Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Renate Sudtirol Le partite di oggi, Sabato 5 febbraio 2022 - Calciomagazine ...- Pisa Benevento - Parma Como - Lecce Cosenza - Brescia Crotone - Cittadella Ternana - Reggina 16.15 Frosinone - Vicenza 18.30 Ascoli - Perugia LEGA PRO 14.30 Fiorenzuola - Padova Renate - Sudtirol ...

Renate - Sudtirol: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Scontro tra Renate e Sudtirol nella 25esima giornata del Girone A di Serie C. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di martedì 1 febbraio e il match sarà ...

Renate - Sudtirol: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio Stadionews.it Fiorenzuola-Padova, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv Tuttavia, nelle ultime giornate la squadra di Tabbiani ha messo in mostra alcuni miglioramenti, cogliendo 2 pareggi esterni contro Seregno e Renate e una vittoria casalinga contro la Pro Sesto che ...

Serie C, i pronostici del weekend 5-6 febbraio E prende terreno. Insomma, delle indicazioni ne sono arrivate. Rischia tantissimo il Sudtirol sul campo del Renate, terzo in classifica. Una sfida che non ha un pronostico e che potrebbe anche aiutare ...

