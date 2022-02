Quella Francia-Italia, la partita. Al Sei Nazioni non andrà così (Di sabato 5 febbraio 2022) “Avete portato la cesta?”, domanda un doganiere francese. La cesta? “Per metterci dentro i punti che vi segnerà la Francia”. E giù a ridere, i doganieri francesi. Georges Coste, l’allenatore francese della Nazionale Italiana, non sorride neanche per cortesia, per diplomazia, per niente: “On ne va a reparleur au retour”, se ne riparlerà al ritorno. Sabato 22 marzo 1997. Grenoble. Francia-Italia. Rugby. Coppa Europa Fira. Quella partita. La partita. Una partita cominciata molto tempo prima. Quando la Francia giocava a rugby e l’Italia no. Quando la Francia e l’Italia s’incontrarono la prima volta, era il 22 aprile 1935, a Roma, e alla Francia bastò mandare la squadra B ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) “Avete portato la cesta?”, domanda un doganiere francese. La cesta? “Per metterci dentro i punti che vi segnerà la”. E giù a ridere, i doganieri francesi. Georges Coste, l’allenatore francese della Nazionalena, non sorride neanche per cortesia, per diplomazia, per niente: “On ne va a reparleur au retour”, se ne riparlerà al ritorno. Sabato 22 marzo 1997. Grenoble.. Rugby. Coppa Europa Fira.. La. Unacominciata molto tempo prima. Quando lagiocava a rugby e l’no. Quando lae l’s’incontrarono la prima volta, era il 22 aprile 1935, a Roma, e allabastò mandare la squadra B ...

