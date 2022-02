Massimo Cannoletta, ‘incidente’ all’Ariston? La rivelazione preoccupa i fan (Di sabato 5 febbraio 2022) Il divulgatore sta aggiornando i suoi follower in merito alla sua esperienza sanremese. Una storia Instagram di Massimo Cannoletta preoccupa i fan. Nei giorni scorsi il divulgatore culturale è stato a Sanremo con tutta la squadra del talk show Oggi è un altro giorno. Serena Bortone e gli “affetti stabili” si sono trasferiti nella città per una sola settimana per seguire da vicino il Festival. Massimo Cannoletta sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera professionale. Probabilmente fino a qualche anno fa nemmeno immaginava di riuscire ad avere così tanta popolarità, eppure è così. Il divulgatore è riuscito a conquistare il pubblico con la sua cultura e con il suo sapere fin dall’inizio. Probabilmente il suo spazio televisivo rappresenta uno degli esempi più meritocratici della ... Leggi su chenews (Di sabato 5 febbraio 2022) Il divulgatore sta aggiornando i suoi follower in merito alla sua esperienza sanremese. Una storia Instagram dii fan. Nei giorni scorsi il divulgatore culturale è stato a Sanremo con tutta la squadra del talk show Oggi è un altro giorno. Serena Bortone e gli “affetti stabili” si sono trasferiti nella città per una sola settimana per seguire da vicino il Festival.sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera professionale. Probabilmente fino a qualche anno fa nemmeno immaginava di riuscire ad avere così tanta popolarità, eppure è così. Il divulgatore è riuscito a conquistare il pubblico con la sua cultura e con il suo sapere fin dall’inizio. Probabilmente il suo spazio televisivo rappresenta uno degli esempi più meritocratici della ...

