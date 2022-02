Marotta: 'L'arrivo di Gosens non vuol dire che Perisic non rinnoverà. E Brozo vuole restare' (Di sabato 5 febbraio 2022) La questione rinnovi rimane sempre molto calda in casa Inter, anche in clima derby. Proprio a pochi istanti dall'inizio del match, l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha parlato del nuovo arrivo Gosens e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) La questione rinnovi rimane sempre molto calda in casa Inter, anche in clima derby. Proprio a pochi istanti dall'inizio del match, l'a.d. nerazzurro Beppeha parlato del nuovoe ...

Advertising

sportli26181512 : Marotta: 'L'arrivo di Gosens non vuol dire che Perisic non rinnoverà. E Brozo vuole restare': Marotta: 'L'arrivo di… - Gazzetta_it : Marotta: 'L'arrivo di Gosens non vuol dire che Perisic non rinnoverà. Brozovic? Vuole restare' - interliveit : #InterMilan | #Marotta: 'Non ci siamo posti la questione fascia di capitano, vogliamo continuare con #Handanovic. A… - ATransfermarkt : ????? Beppe #Marotta pre #InterMilan: 'L'arrivo di #Gosens non influisce sulla situazione #Perisic: era un'opportunit… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, mossa Marotta: doppio acquisto se parte de Vrij. “Oltre a Bremer è in arrivo…” -