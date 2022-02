LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Boaro e altri quattro corridori in fuga, gruppo in forte recupero (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Angel Madrazo, in fuga quest’oggi, è uno dei veterani in gruppo. Lo spagnolo in carriera si è tolto la soddisfazione di una tappa vinta alla Vuelta nel 2019 e ben due piazzamenti sul podio nel 2014 e nel 2015 al Giro dell’Emilia. 15.11 Mancano 95 chilometri alla conclusione: siamo praticamente a metà di questa quarta frazione della Volta a la Comunitat Valenciana. 15.08 Il gruppo ha accelerato perché il vento sta aumentando: avvicinandosi alla costa le folate si fanno sempre più forti e quindi c’è grande guerra per le posizioni. 15.05 Fra poco la corsa attraverserà la periferia della città di Elche per poi avvicinarsi alla costa mediterranea: oggi ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Angel Madrazo, inquest’, è uno dei veterani in. Lo spagnolo in carriera si è tolto la soddisfazione di unavinta alla Vuelta nel 2019 e ben due piazzamenti sul podio nel 2014 e nel 2015 al Giro dell’Emilia. 15.11 Mancano 95 chilometri alla conclusione: siamo praticamente a metà di questa quarta frazione dellaa la. 15.08 Ilha accelerato perché il vento sta aumentando: avvicinandosi alla costa le folate si fanno sempre più forti e quindi c’è grande guerra per le posizioni. 15.05 Fra poco la corsa attraverserà la periferia della città di Elche per poi avvicinarsi alla costa mediterranea:...

Advertising

fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - rtl1025 : ?? 'Radio Esercito è presente a #Sanremo per la prima volta, trasmettiamo da Casa Sanremo. Abbiamo l'opportunità di… - umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - JhonGlez2 : RT @melgaspar666: a week live alone or in company in my. ???? - AntoSoleKat : RT @Caterina8818: Sei un fan di Soleil se passi tutto il tempo a cambiare regia ogni volta che guardi il live. Si muove in continuazione ??… -