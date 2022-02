LIVE Etoile de Bessèges 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Johannessen vince allo sprint sul Mont Bouqet, ottimo 3° Tiberi! (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Piazzamenti nella top10 e non lontani dai primi per altri tre italiani: 6° Diego Ulissi a 20?, 8° Alessandro Verre a 21? e 10° Alberto Bettiol a 23?. 16.46 Ecco il momento in cui Johannessen ha tagliato il traguardo del Mont Bouquet: TOBIAAAS Johannessen! Another gold for Norway today, what a fantastic talent! #EDB2022 pic.twitter.com/gER4tDgVLJ — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 5, 2022 16.45 vince Johannessen!! Trionfo in volata per il 22enne norvegese della Uno-X davanti a Jay Vine e Antonio Tiberi, ottimo 3°! 16.43 Che azione di Antonio Tiberi!!!!! Il giovane azzurro della Trek-Segafredo ha raggiunto il tandem di testa insieme a ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 Piazzamenti nella top10 e non lontani dai primi per altri tre italiani: 6° Diego Ulissi a 20?, 8° Alessandro Verre a 21? e 10° Alberto Bettiol a 23?. 16.46 Ecco il momento in cuiha tagliato il traguardo delBouquet: TOBIAAAS! Another gold for Norway today, what a fantastic talent! #EDBpic.twitter.com/gER4tDgVLJ — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 5,16.45!! Trionfo in volata per il 22enne norvegese della Uno-X davanti a Jay Vine e Antonio Tiberi,3°! 16.43 Che azione di Antonio!!!! Il giovane azzurro della Trek-Segafredo ha raggiunto il tandem di testa insieme a ...

