I Jalisse cantano il brano escluso da Sanremo 2022 in diretta con DM (Di sabato 5 febbraio 2022) Jalisse Essere stati esclusi ancora una volta dal Festival di Sanremo è stato un affronto, e un dispiacere, che i Jalisse hanno mal digerito. Ma questo non ha impedito loro di seguire la manifestazione e, mentre su Rai 1 andava in onda la quarta puntata, quella dedicata alle cover, hanno raccontato in diretta a Davide Maggio alcuni dettagli della loro “via crucis” alla ricerca di un pass per la gara all’Ariston. E hanno cantato anche il brano che avevano proposto quest’anno e che è stato bocciato dalla direzione artistica. Alessandra Drusian e il marito Fabio Ricci hanno raccontato che nel 1997 parteciparono e vinsero il Festival di Sanremo con un’etichetta fondata da loro; nessuno credeva in Fiumi di Parole e in un primo momento avrebbero dovuto partecipare con Lorelai, un ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022)Essere stati esclusi ancora una volta dal Festival diè stato un affronto, e un dispiacere, che ihanno mal digerito. Ma questo non ha impedito loro di seguire la manifestazione e, mentre su Rai 1 andava in onda la quarta puntata, quella dedicata alle cover, hanno raccontato ina Davide Maggio alcuni dettagli della loro “via crucis” alla ricerca di un pass per la gara all’Ariston. E hanno cantato anche ilche avevano proposto quest’anno e che è stato bocciato dalla direzione artistica. Alessandra Drusian e il marito Fabio Ricci hanno raccontato che nel 1997 parteciparono e vinsero il Festival dicon un’etichetta fondata da loro; nessuno credeva in Fiumi di Parole e in un primo momento avrebbero dovuto partecipare con Lorelai, un ...

Advertising

francesca_ff : Bisogna solo ascoltarvi. Chapeau #ungiornidapecora #ansa #Jalisse #festivaldisanremo2022 #Sanremo2023CoiJalisse… - _SaraC_92 : RT @diodeglizilla: Io vorrei un Jalivefestival con in gara solo i 25 brani scartati dei Jalisse interpretati per cinque sere di seguito sol… - lucianadc90 : RT @diodeglizilla: Io vorrei un Jalivefestival con in gara solo i 25 brani scartati dei Jalisse interpretati per cinque sere di seguito sol… - ffeduus : RT @diodeglizilla: Io vorrei un Jalivefestival con in gara solo i 25 brani scartati dei Jalisse interpretati per cinque sere di seguito sol… - thedoctordonnna : RT @diodeglizilla: Io vorrei un Jalivefestival con in gara solo i 25 brani scartati dei Jalisse interpretati per cinque sere di seguito sol… -