È stata la mano di Dio: Paolo Sorrentino usa una canzone di Sanremo 2022 per un finale alternativo

Ciao Ciao, il brano di Sanremo 2022 cantato da La Rappresentante di Lista, fa da sottofondo al finale alternativo del film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

Paolo Sorrentino ha usato Ciao Ciao, canzone portata a Sanremo 2022 da La Rappresentante di Lista, per un finale alternativo di È stata la mano di Dio, proposto in un video apparso sulla sua pagina Instagram.

Come avviene regolarmente da anni, nel periodo del Festival di Sanremo, a dominare le radio sono proprio i brani presentati sul palco dell'Ariston. Nell'era dei social, poi, i ritornelli accompagnano la maggior parte ...

