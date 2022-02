Crisi ucraina, in Polonia i primi militari Usa (Di domenica 6 febbraio 2022) Allo scalo militare di Rzeszow, sudest della Polonia, i primi soldati americani sono atterrati ieri. Arrivano da Fort Bragg, in North Carolina, e fanno parte del contingente che il capo della Casa Bianca, Joe Biden, ha inviato per rendere più solido il fianco orientale dell’Alleanza atlantica, e in fin dei conti per chiarire alla Russia e ai suoi stessi alleati che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di rivedere gli impegni assunti con l’Europa, come hanno ribadito in settimana … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 febbraio 2022) Allo scalo militare di Rzeszow, sudest della, isoldati americani sono atterrati ieri. Arrivano da Fort Bragg, in North Carolina, e fanno parte del contingente che il capo della Casa Bianca, Joe Biden, ha inviato per rendere più solido il fianco orientale dell’Alleanza atlantica, e in fin dei conti per chiarire alla Russia e ai suoi stessi alleati che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di rivedere gli impegni assunti con l’Europa, come hanno ribadito in settimana … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

