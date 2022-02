Centrodestra: Salvini, 'la Lega non si scioglie, mette a disposizione degli altri forza e lealtà' (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "La Lega non si scioglie, dà vita con chi ci sta a qualcosa di più grande. E' una cosa generosa, potremo stare nel nostro, abbiamo i migliori ministri, i migliori parlamentari, i migliori sindaci, i migliori militanti, andiamo avanti. Ma io metto a disposizione degli altri la nostra forza, lealtà e umiltà. Peccare di arroganza in politica non porta da nessuna parte". Lo ha detto Matteo Salvini colLegandosi via Facebook a una iniziativa della Lega a proposito della federazione di Centrodestra. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Lanon si, dà vita con chi ci sta a qualcosa di più grande. E' una cosa generosa, potremo stare nel nostro, abbiamo i migliori ministri, i migliori parlamentari, i migliori sindaci, i migliori militanti, andiamo avanti. Ma io metto ala nostrae umiltà. Peccare di arroganza in politica non porta da nessuna parte". Lo ha detto Matteocolndosi via Facebook a una iniziativa dellaa proposito della federazione di

