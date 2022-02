VIDEO Michela Moioli sventola orgogliosa il tricolore nella Cerimonia d’Apertura a Pechino 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Alle ore 13.00 italiane ha preso il via ladi Apertura delle Olimpiadi Invernalidi. A quasi 14 anni dall’iconico spettacolo (Olimpiadi Estive) del 2008, lo Stadio Nazionale di(noto anche come Bird’s Nest – nido d’uccello) ha ospitato ancora una volta l’evento che ha dato il via ufficiale ai Giochi. “L’immagine dei cinesi e l’ascesa del nostro status nazionale, ora è tutto completamente diverso. Sulla scia della pandemia, il mondo ha bisogno di una visione nuova e rafforzata, ovvero che le persone del mondo si uniscano per affrontare le difficoltà e sperano in un futuro luminoso“, aveva dichiarato il regista della, Zhang Yimou. La delegazione italiana ha sfilato per penultima e come è noto, la delegazione del Bel Paese è stata costretta a rinunciare a Sofia ...