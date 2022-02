Spaccio di droga, controlli dei carabinieri in Valle Caudina (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Prosegue incessante l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nei giorni scorsi su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Il servizio si è svolto con l’impiego di numerosi equipaggi per massimizzare l’attività preventiva interessando in modo particolare le adiacenze dei locali frequentati da giovani nelle zone della “movida” ed in prossimità degli ingressi delle scuole superiori ed era finalizzato principalmente al contrasto dello Spaccio di sostanze stupefacenti ed all’osservanza delle misure emanate in materia di contenimento della pandemia. L’alacre attività, ha portato alla segnalazione amministrativa di 8 persone quali assuntori di stupefacenti, individuate nei Comuni di competenza della Compagnia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Prosegue incessante l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nei giorni scorsi su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, daidella Compagnia di Montesarchio. Il servizio si è svolto con l’impiego di numerosi equipaggi per massimizzare l’attività preventiva interessando in modo particolare le adiacenze dei locali frequentati da giovani nelle zone della “movida” ed in prossimità degli ingressi delle scuole superiori ed era finalizzato principalmente al contrasto dellodi sostanze stupefacenti ed all’osservanza delle misure emanate in materia di contenimento della pandemia. L’alacre attività, ha portato alla segnalazione amministrativa di 8 persone quali assuntori di stupefacenti, individuate nei Comuni di competenza della Compagnia ...

