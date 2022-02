Scongiurata la zona rossa in FVG

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dagli ultimi dati risulta che la curva” dei contagi in Friuli Venezia Giulia “cala, questo scongiurerà la”. Ad affermarlo è il prefetto di Trieste e commissario del Governo in Fvg, Annunziato Vardè. “Il mio auspicio – osserva – è che la curva dei contagi vada ancora di più verso il basso. Il picco dei contagi è già stato raggiunto. Speriamo che lo stato di emergenza, che finisce a fine marzo, non venga prorogato e ci avviamo verso la normalità”. Oggi in Friuli Venezia Giulia, secondo il report diffuso dalla Regione, su 23.078 test e tamponi sono stati rilevati 2.444 contagi, pari al 10,59%. Un indice di positività in linea con quello di ieri (10,54%). Nel dettaglio, su 7.200 tamponi molecolari sono stati registrati 749 nuovi casi (10,40%); su 15.878 test rapidi antigenici 1.695 (10,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva ...

Secondo i dati più recenti i pazienti positivi in terapia intensiva occupano il 12% dei posti disponibili e il 38% di quelli in area medica: per questo anche questa settimana sarà scongiurata la zona ...