Quarta dose di vaccino, per Ema "prove insufficienti sull'efficacia del booster"

Arriva oggi in Italia l'antivirale Paxloid

In Italia la Quarta dose del vaccino contro il Coronavirus non ancora è stata somministrata. Questo perché l'Ema non ne ha approvato la diffusione. "Al momento ci sono prove insufficienti da parte dei trial clinci o dal mondo reale a supporto di una raccomandazione sulla popolazione generale". A dirlo, ufficialmente, è stato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema. Diverso il discorso sulla pillola Paxlovid, l'antivirale appena commercializzato da Pfizer. A tal proposito Cavaleri ha spiegato che "i dati degli studi di laboratorio indicano...

