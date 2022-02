Nainggolan | «Mertens ti fa vincere le partite | chi gioca con lui migliora Lo terrei sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo l’intervista a Repubblica, Radjaha parlato anche in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Il centrocampista belga, molto vicino a Spalletti, ha parlato ancora del suo rapporto con l’allenatore del Napoli. Spalletti capisce il calcio, come sifacile. A livello di statistiche con lui hoto la mia miglior stagione. Feci 14 gol perché mi mise in un ruolo diverso. Luciano è molto istintivo, è la sua sincerità che a volte lo rende antipatico. Ha l’entusiasmo di un ragazzino. Gli sarògrato, quando sono andato a l’Inter è stato grazie a lui. Ma io mi sonosentito figlio di Roma, e non ero mentalmente pronto per lasciare i giallorossi. Poi da quando Luciano se n’è andato per me il tempo all’Inter era finito. Sul campionato e su ...