Luca Argentero e Cristina Marino | il triste addio al papà | ' Dal profondo del mio cuore'

Cristina Marino con un post dal social dà l'ultimo saluto al papà scomparso. Il padre della modella è venuto a mancare qualche giorno fa e proprio per il triste evento il marito, atteso ospite a Sanremo 2022 , . Cristina Marino, il triste addio al papà sul social Cristina Marino dà l'addio attraverso i social al padre Roberto , scomparso qualche giorno fa. La ...Nel 2003 presenta la prima edizione di Sky Cine News cone l'anno dopo pubblica un romanzo 'Baby Vogue' che vince il premio Cortina d'Ampezzo. E' chiamata da Pippo Baudo nel 2008 ...Il padre della modella è venuto a mancare qualche giorno fa e proprio per il triste evento il marito Luca Argentero, atteso ospite a Sanremo 2022, ha rinunciato al palco della kermesse canora.Il padre della modella è venuto a mancare qualche giorno fa e proprio per il triste evento il marito Luca Argentero, atteso ospite a Sanremo 2022, ha rinunciato al palco della kermesse canora.