La dedica di Achille Lauro a Loredana Bertè dopo aver cantato “Sei bellissima” con lei a Sanremo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Prometteva di essere la coppia più “esplosiva” della serata:nella serata delle cover dicon “Sei”. Il giovane rapper non si è addentrato negli acuti della canzone, preferendo lasciarli all’interprete originale del pezzo.ci hanno spettinati#2022 pic.twitter.com/wh5TPLAtOC — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) February 4, 2022 Al termine dell’esibizioneha regalato un enorme mazzo di rose alla sua duettante: “Ci tengo a regalare questi fiori aper l’immensa artista e la straordinaria donna che è. Mi sono permesso di scriverle un biglietto”. Il messaggio è stato letto ...

Advertising

PrimeVideoIT : MA LA LETTERA DI ACHILLE A LOREDANA BERTE RAGA???? I MIEI STANDARD SENTIMENTALI SONO APPENA DIVENTATI INARRIVABILI… - ErikaUngari : RT @PrimeVideoIT: MA LA LETTERA DI ACHILLE A LOREDANA BERTE RAGA???? I MIEI STANDARD SENTIMENTALI SONO APPENA DIVENTATI INARRIVABILI DOPO Q… - Micio_Theo : RT @gioxgolden: L’umiltà, la delicatezza, la profondità e l’immensa poesia di Achille che dedica parole tanto vere e toccanti a Loredana… - piacalvi1 : RT @gioxgolden: L’umiltà, la delicatezza, la profondità e l’immensa poesia di Achille che dedica parole tanto vere e toccanti a Loredana… - barbara_left : RT @gioxgolden: L’umiltà, la delicatezza, la profondità e l’immensa poesia di Achille che dedica parole tanto vere e toccanti a Loredana… -

Ultime Notizie dalla rete : dedica Achille

Nella settimana che la Raiquasi interamente al Festival di Sanremo 2022, su Rai3 nella prima serata di venerdì 4 ... Chi è Boss Doms l'amico fraterno diLauro: chi è l'eclettico chitarr[..Sei grande grande grande… caro presidente Mattarella. È lache il Festival di Sanremo fa al capo dello Stato che ha concesso il bis salvando l'Italia. E ...sono sexy quasi come...Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 Achille Lauro - in gara con Domenica eseguita insieme all'Harlem Gospel Choir - ha scelto di avere come ospite speciale Loredana Bertè, coinvolgendola ...per Loredana Bertè e Achille Lauro sulle note di Sei bellissima. La cantante ha sfoderato la sua miglior voce, incantando il teatro Ariston e Lauro si inginocchia davanti a lei. Il cantautore alla ...