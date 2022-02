Inter, derby e rinnovo per Brozovic (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il centrocampista croato, che contro il Milan giocherà la 30esima partita stagionale, si appresta a firmare il rinnovo di contratto coi nerazzurri La fumata bianca tra l’Inter e Brozovic dovrebbe essere vicina. Prima c’è un derby da giocare e poi arriverà la firma sul contratto. Il croato percepirà 6 milioni a stagioni più bonus fino ad arrivare a 7 con durata fino al 2026. Si scacciano così le voci di Tottenham e Barcellona. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il centrocampista croato, che contro il Milan giocherà la 30esima partita stagionale, si appresta a firmare ildi contratto coi nerazzurri La fumata bianca tra l’dovrebbe essere vicina. Prima c’è unda giocare e poi arriverà la firma sul contratto. Il croato percepirà 6 milioni a stagioni più bonus fino ad arrivare a 7 con durata fino al 2026. Si scacciano così le voci di Tottenham e Barcellona. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

