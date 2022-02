In aumento gli iscritti al Villaggio dei Ragazzi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti I primi dati sono palesi e netti: nonostante l’emergenza sanitaria abbia “condizionato” le attività di orientamento in entrata, aumentano in modo sensibile, rispetto agli anni precedenti, le iscrizioni agli Istituti/Liceo “Villaggio dei Ragazzi”. “Il numero delle nuove iscrizioni – ha commentato il Commissario del Villaggio, Felicio De Luca – è il risultato della qualità del percorso formativo offerto, dell’ottima percentuale di inserimento lavorativo dei nostri diplomati e del lavoro consolidato di cooperazione che sempre coinvolge tutta la comunità “Villaggio”. Indirizzo il mio vivo ringraziamento agli alunni di terza media e alle loro famiglie, che ancora una volta ci hanno accordato la loro fiducia nella certezza di aver puntato a percorsi formativi di eccellenza”. In questi anni, le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti I primi dati sono palesi e netti: nonostante l’emergenza sanitaria abbia “condizionato” le attività di orientamento in entrata, aumentano in modo sensibile, rispetto agli anni precedenti, le iscrizioni agli Istituti/Liceo “dei”. “Il numero delle nuove iscrizioni – ha commentato il Commissario del, Felicio De Luca – è il risultato della qualità del percorso formativo offerto, dell’ottima percentuale di inserimento lavorativo dei nostri diplomati e del lavoro consolidato di cooperazione che sempre coinvolge tutta la comunità “”. Indirizzo il mio vivo ringraziamento agli alunni di terza media e alle loro famiglie, che ancora una volta ci hanno accordato la loro fiducia nella certezza di aver puntato a percorsi formativi di eccellenza”. In questi anni, le ...

