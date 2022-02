Il pezzo forte della terza serata di Sanremo è la pubblicità (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla terza serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus si spende il credito acquisito nelle prime due serate e chiude alle due di notte. Notevolissima Noemi che canta la sua canzone in gara all'una e mezza di notte: se lo avesse fatto a casa propria, alla prossima assemblea di condominio l'avrebbero messa al rogo per schiamazzi notturni. Drusilla Foer convince, Achille Lauro invece pare già a fine carriera, il prossimo anno lo mettono sulla nave con Rovazzi - mentre riportano a terra Orietta Berti, o per lo meno il suo stylist che mostra evidenti segni di mal di mare. Cesare Cremonini interrompe il Festival per fare un suo concerto. Roberto Saviano sul palco dell'Ariston parla di Falcone e Borsellino, poi scapezzola, grida FantaSanremo e dice anche Papalina. Il voto della giuria ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alladel Festival di2022, Amadeus si spende il credito acquisito nelle prime due serate e chiude alle due di notte. Notevolissima Noemi che canta la sua canzone in gara all'una e mezza di notte: se lo avesse fatto a casa propria, alla prossima assemblea di condominio l'avrebbero messa al rogo per schiamazzi notturni. Drusilla Foer convince, Achille Lauro invece pare già a fine carriera, il prossimo anno lo mettono sulla nave con Rovazzi - mentre riportano a terra Orietta Berti, o per lo meno il suo stylist che mostra evidenti segni di mal di mare. Cesare Cremonini interrompe il Festival per fare un suo concerto. Roberto Saviano sul palco dell'Ariston parla di Falcone e Borsellino, poi scala, grida Fantae dice anche Papalina. Il votogiuria ...

