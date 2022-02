Il Covid stronca una famiglia no-vax: 6 morti. La figlia: «Abbiamo perso tutto» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Erano tutti no vax e nel giro di un mese sono morti di Covid. È quanto accaduto a una famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna, tutti con la ferma convinzione di non vaccinarsi. Sono morti positivi al Covid, in poco più di un mese. Le vittime sono il padre 80enne, il primo a morire a fine dicembre, la madre di 78 anni, un figlio di 50 e le due sorelle di 55 e 52. Il padre, prima vittima, è morto a casa dopo l’arrivo del 118, gli altri 4 sono deceduti all’ospedale Umberto I di Enna dove erano giunti, a fine dicembre in gravi condizioni. L’ultima deceduta della famiglia, la 52enne, è morta mercoledì 3 febbraio. «Siamo devastati. Abbiamo perso tutto». A parlare è Noemi, 25 anni, nipote della settantottenne, morta ieri mattina per ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 4 febbraio 2022) Erano tutti no vax e nel giro di un mese sonodi. È quanto accaduto a unadi Pietraperzia, in provincia di Enna, tutti con la ferma convinzione di non vaccinarsi. Sonopositivi al, in poco più di un mese. Le vittime sono il padre 80enne, il primo a morire a fine dicembre, la madre di 78 anni, un figlio di 50 e le due sorelle di 55 e 52. Il padre, prima vittima, è morto a casa dopo l’arrivo del 118, gli altri 4 sono deceduti all’ospedale Umberto I di Enna dove erano giunti, a fine dicembre in gravi condizioni. L’ultima deceduta della, la 52enne, è morta mercoledì 3 febbraio. «Siamo devastati.». A parlare è Noemi, 25 anni, nipote della settantottenne, morta ieri mattina per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stronca Il Covid stronca una famiglia no - vax: morti padre, madre e tre figli a Enna Sono morti positivi al Covid, in poco più di un mese. Leggi anche > Le vittime sono il padre 80enne , il primo a morire a fine dicembre, la madre di 78 anni , un figlio di 50 e le due sorelle di 55 e ...

Il Covid stronca una famiglia no-vax: 6 morti. La figlia: «Abbiamo perso tutto» leggo.it Il Covid stronca una famiglia no-vax: morti padre, madre e tre figli a Enna La prima vittima è stato il padre, la madre e i tre figli sono morti nel giro di un mese Erano tutti no vax e nel giro di un mese sono morti di Covid. È quanto accaduto a una famiglia di Pietraperzia, ...

