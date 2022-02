Green pass illimitato, le nuove regole dal 7 febbraio: ecco come si ottiene (Di venerdì 4 febbraio 2022) Stop alle restrizioni per i vaccinati (anche in zona rossa), quarantene ridotte a scuola e soprattutto con "durata illimitata". Con l'ultimo decreto adottato dall'esecutivo, l'Italia pare finalmente ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Stop alle restrizioni per i vaccinati (anche in zona rossa), quarantene ridotte a scuola e soprattutto con "durata illimitata". Con l'ultimo decreto adottato dall'esecutivo, l'Italia pare finalmente ...

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - borghi_claudio : E anche oggi i morti sono di più dello stesso giorno dell'anno scorso a zero vaccinazioni e senza green pass. Ma no… - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - KegizBrno : @Ilconservator Propongo a tutte le persone che si oppongono al green pass di segnalare la nostra presenza nei conte… - BiaginiJessica : RT @byoblu: Il #greenpass costituisce “un meccanismo di controllo sociale che comporta gravi, violente ed ingiustificate limitazioni ai dir… -