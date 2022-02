Drone turco per invadere l’Ucraina Il pretesto di Putin

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’intelligence americana ha fatto sapere al New York Times che la Russia ha in programma di produrre un video falso in cui si mostra unTB-2 ucraino che bombarda le regioni separatiste per fabbricare ad arte unper un attacco. Un false flag con cui entrare nell’area del Donbas per fornire assistenza alle autoproclamate repubbliche di Dontesk e Lugansk – che dal 2014 combattono l’autorità centrale di Kiev assistite proprio dalla Russia. Sarebbe il modo con cui l’invasione, di cui si parla da settimane dopo l’ammassamento di forze del Cremlino al confine ucraino sia russo che bielorusso, sarebbe compiuta — in una forma minore, solo nella porzione orientale. Un’azione ibrida, che Mosca potrebbe giustificare – qualcosa di simile a quanto accaduto in Crimea. Ilda rivendere anche in patria sarebbe la difesa dei ...