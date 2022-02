Advertising

PianetaMilan : #Derby, #Bordon: “Senza #Ibrahimovic il #Milan perde capacità realizzative” #ACMilan #SempreMilan #InterMilan - sportli26181512 : Bordon: 'Il derby darà spettacolo, Milan buona squadra che gioca molto bene': Ivano Bordon, ex calciatore dell'Inte… - MilanNewsit : Bordon: 'Il derby darà spettacolo, Milan buona squadra che gioca molto bene' - abatometro : domani padel alle 15.30 in modo da finire, lavarmi, andare da Bordon, fumarne una più grossa della racchetta e sede… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Bordon

L'Inter scende in campo con Vieri (46'); Bellugi, Facchetti; Bedin, Giubertoni, Burgnich; ... poi a due sole lunghezze quando i bianconeri perdono ilcol Torino di Pulici e Graziani (2 - 3)...Da chi venne stregato Ivano? Da Roberto Anzolin quando giocava nella Juventus. Ricordo che ...Mnchengladbach negli ottavi di Coppa Campioni o un altro rigore parato a Calloni in uncontro ...Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole in vista del derby tra Inter e Milan: "Ci saranno tanti bei duelli. Quello che mi stuzzica di più è quello ...Ivano Bordon, ex calciatore dell'Inter, si è così espresso a TMW sul derby di Milano: "Credo che la squadra di Inzaghi sia in un buonissimo momento, il Milan ha invece qualche difficoltà in più legata ...