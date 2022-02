Covid Italia, Brusaferro: “Inversione curva contagi con decrescita evidente” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il monitoraggio di oggi” sulla situazione Covid in Italia “ci indica una Inversione della curva dei nuovi contagi, ma con una circolazione del virus ancora sostenuta. Oggi ci sono più di 1.300 nuove infezioni su 100mila abitanti in una settimana ma 15 giorni fa eravamo a più di 2.000. Il segnale di decrescita è evidente”. Così il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, ospite dell’evento ‘La musica riparte in sicurezza’, promosso dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e dal ministero della Salute a Casa Sanremo in occasione della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. “C’è un’alta adesione alla vaccinazione” anti-Covid, spiega Brusaferro, “anche alla terza dose, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il monitoraggio di oggi” sulla situazionein“ci indica unadelladei nuovi, ma con una circolazione del virus ancora sostenuta. Oggi ci sono più di 1.300 nuove infezioni su 100mila abitanti in una settimana ma 15 giorni fa eravamo a più di 2.000. Il segnale di”. Così il presidente dell’Iss Silvio, ospite dell’evento ‘La musica riparte in sicurezza’, promosso dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e dal ministero della Salute a Casa Sanremo in occasione della 72esima edizione del Festival della Canzonena. “C’è un’alta adesione alla vaccinazione” anti-, spiega, “anche alla terza dose, ...

