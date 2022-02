Come il piccolo Alfredino, in Marocco si cerca di salvare Rayan caduto nel pozzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si era allontanato per giocare nei campi, nella zona rurale vicino alla città marocchina di Chefchauen , Come aveva fatto molte altre volte. Ma quando a sera la mamma non lo ha visto rientrare, è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si era allontanato per giocare nei campi, nella zona rurale vicino alla città marocchina di Chefchauen ,aveva fatto molte altre volte. Ma quando a sera la mamma non lo ha visto rientrare, è ...

Advertising

CVPHERXJHS : non per dire ma è più piccolo di me di un anno ma sembra letteralmente più grande di me COME FUNZIONA ?????? - lato_mio : @Carmencita9952 @TvTalk_Rai Nel mio piccolo ho avuto coraggio, vengo da una famiglia che ha denunciato e io stessa… - eleonoramazzott : RT @MarTer_13: Achille Lauro come San Sebastiano (considerato il protettore degli omosessuali, sempre dipinto nudo e in queste pose) cantan… - Italy4Italy : RT @EnricoEnrico197: @Reale_EU @Italy4Italy Veramente da come dice Crisanti, i posti letto sono occupati tutti da ipervaccinati in T.I.. Su… - miau_haus : @brezzone_ A distanza di anni succede spesso. Un peso sulla coperta mentre sei a letto. Poi sembra di vedere un mov… -