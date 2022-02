Centrodestra | Salvini | ' se qualcuno vuol rifare la Dc è libero | ma insieme siamo maggioranza' **

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Io non sono per il toto, toto Casini, toto Renzi. Sela Dc è liberissimo di farlo. Il centrodestra ènel Paese, ha il dovere di mettersi. Ma sedice una cosa e ne fa un'altra come sul presidente della Repubblica non dobbiamo far finta di nulla". Lo ha detto Matteoa Zapping.

Advertising

il_pucciarelli : Comunque, giusto per rendere l'idea. Salvini a Milano disse d'avere il candidato sindaco di centrodestra pronto a s… - LegaSalvini : ?? LIBERO: 'SALVINI È L'UNICO CHE HA GIOCATO. Ha fatto nomi di centrodestra, ha accettato la Belloni proposta da M5S… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - Ariel48536344 : RT @salvini_giacomo: Salvini accusa Meloni di aver applaudito il discorso di Mattarella; Meloni replica dicendo che Salvini ha scelto di st… - O_Strunz : #Meloni:'#Salvini deve decidere da che parte stare'. Semplice Giorgia, lui si trova sempre un posto sul carro dei v… -

Ultime Notizie dalla rete : **Centrodestra Salvini

' Se si può ricostruire il rapporto con Matteoo no? Ma questo lo vedremo. Non sono questioni personali, sono questioni politiche '. Lo ha ...si preferisce tra stare nel campo del...... andato in frantumi per le riserve soprattutto di Matteo) è stato ricevuto da Silvio ...plasticamente che Berlusconi fa sul serio quando dice che vuol rafforzare l'area popolare del,...Oggi l’ex presidente della Camera, che le cronache parlamentari hanno dato per ben due volte vicinissimo al Quirinale (sostenuto da una sorta di patto Ursula, andato in frantumi per le riserve ...Intanto Casini ha fatto visita a Silvio Berlusconi ad Arcore. Mentre sta per nascere Italia Al Centro: la road map del contenitore centrista tra i renziani di Italia Viva e i totiani di Coraggio ...