Uomini e Donne, Gemma scoppia in lacrime dopo le parole di Tina: ”E’ colpa sua se non trovo nessuno” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uomini e Donne. In questi ultimi due giorni, gli scontri ormai consueti tra Gemma e Tina si sono fatti sempre più intensi. Chi ha dimestichezza con il programma sa che non si tratta di una novità assoluta, ma ora stanno arrivando al limite. ”Fosse un gioco, sarebbe troppo alto il prezzo” ha risposto Gemma a chi credeva fingessero per l’audience del programma. Poi, è scoppiata in grandi lacrime. Nella puntata di ieri, Gemma ha nascosto la sedia a Tina, e quest’ultima, ovviamente, è andata su tutte le furie attaccando Gemma nel peggiore dei modi. Da ieri, Gemma è rimasta particolarmente turbata, al punto da portare in studio oggi degli Uomini per supportarla nel confessionale. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022). In questi ultimi due giorni, gli scontri ormai consueti trasi sono fatti sempre più intensi. Chi ha dimestichezza con il programma sa che non si tratta di una novità assoluta, ma ora stanno arrivando al limite. ”Fosse un gioco, sarebbe troppo alto il prezzo” ha rispostoa chi credeva fingessero per l’audience del programma. Poi, èta in grandi. Nella puntata di ieri,ha nascosto la sedia a, e quest’ultima, ovviamente, è andata su tutte le furie attaccandonel peggiore dei modi. Da ieri,è rimasta particolarmente turbata, al punto da portare in studio oggi degliper supportarla nel confessionale. Leggi ...

