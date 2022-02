Siria: è morto il capo dell'Isis Abu Ibrahim al - Hashimi (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'esercito Usa ha 'eliminato dal campo di battaglia' il capo dell'Isis Abu Ibrahim al - Hashimi al - Qurayshi durante un'operazione nel nord della Siria. L'annuncio è stato fatto oggi dallo stesso ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'esercito Usa ha 'eliminato dal campo di battaglia' ilAbual -al - Qurayshi durante un'operazione nel nord. L'annuncio è stato fatto oggi dallo stesso ...

News24_it : Biden: al Quraishi, capo dell'Isis morto in raid Usa in Siria - Corriere della Sera - Radio1Rai : ?? #Siria Ong: nel raid Usa a seguito del quale è morto il capo dell’Isis uccisi anche 6 bambini e 4 donne. Il bilan… - RateoC : RT @euronewsit: Il leader dello Stato Islamico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurachi, è morto durante un'operazione militare Usa, condotta nel… - rtl1025 : ?? Sono 6 i bambini e 4 le donne uccisi in 'bombardamenti e scontri seguiti' al #raid aereo #Usa di ieri notte nel n… - Italia_Notizie : L’annuncio di Biden: «Il capo dell’Isis è morto durante un raid Usa in Siria» -