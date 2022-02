Record di Mahmood e Blanco: Brividi a 3,3 mln di stream nelle prime 24 ore – ascolta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mahmood e Blanco Le canzoni del Festival di Sanremo già dominano la classifica italiana di Spotify, con ben 10 pezzi già entrati in top 10. Il più ascoltato è stato “Brividi” di Mahmood e Blanco (qui il testo), seguito da “Insuperabile” di Rkomi e da “Ciao Ciao” de La rappresentante di lista. Ma non finisce qui: Mahmood e Blanco hanno già infranto un Record! La loro “Brividi” ha infatti ha realizzato il Record italiano di stream di una canzone in un solo giorno (3.384.192 stream in sole 24 ore) e , superando il precedente primato italiano stabilito da Gemitaiz e Madman con “Veleno 7” nel 2019. Oggi “Brividi” è entrata anche nella global chart, alla ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 febbraio 2022)Le canzoni del Festival di Sanremo già dominano la classifica italiana di Spotify, con ben 10 pezzi già entrati in top 10. Il piùto è stato “” di(qui il testo), seguito da “Insuperabile” di Rkomi e da “Ciao Ciao” de La rappresentante di lista. Ma non finisce qui:hanno già infranto un! La loro “” ha infatti ha realizzato ilitaliano didi una canzone in un solo giorno (3.384.192in sole 24 ore) e , superando il precedente primato italiano stabilito da Gemitaiz e Madman con “Veleno 7” nel 2019. Oggi “” è entrata anche nella global chart, alla ...

IlContiAndrea : Su Spotify 10 brani di #Sanremo2022 in top 10. Il più ascoltato è #Brividi di Mahmood e Blanco, seguito da… - bad_decisions0 : RT @LucaVismara: Mahmood e Blanco primi su Spotify Italia con 3 milioni e 300 mila (record assoluto di streams in un giorno) e quinti al mo… - TeleVisionaro : RT @Tg1Rai: A @SanremoRai ascolti record anche per la seconda serata del festival: 11.320 mila spettatori pari al 55,8% di #share. @RaiUno… - pizzabeer15 : RT @IlContiAndrea: Su Spotify 10 brani di #Sanremo2022 in top 10. Il più ascoltato è #Brividi di Mahmood e Blanco, seguito da #Insuperabile… - Santuz15 : RT @contechristino: Intanto Brividi con +3M segna il record italiano di stream di una canzone in un solo giorno, superando il precedente pr… -