(Adnkronos) – Montecitorio si prepara al giuramento (bis) del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma oggi alle 15.30, davanti al Parlamento riunito in seduta comune con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato all'elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, si recherà a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza sarà segnalata dalla campana di Montecitorio. Il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accoglieranno quindi il Presidente all'ingresso principale di Montecitorio. La campana, a questo punto, cesserà di suonare. Nell'atrio schierato un reparto di Carabinieri in alta uniforme. All'arrivo, il Capo dello Stato verrà salutato dai ...

Quirinale, oggi il giuramento bis di Mattarella I passaggi della cerimonia in programma a partire dalle 15.30 Montecitorio si prepara al giuramento (bis) del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , in programma oggi alle 15.30, davanti al Parlamento riunito in seduta comune con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato all'elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal segretario ...

