Oroscopo dell'amore: scopri se febbraio è il mese del tuo cuore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ariete – Finalmente aria nuova e limpida nel vostro cielo del 2022: le stelle vi strizzano l'occhio e vi regalano ottime occasioni per dare il via a nuovi amori. Infatti Giove, signore della fortuna, entrerà in maggio nel vostro segno, rimanendovi fino a ottobre. Toccherà soprattutto i nati in marzo, che sprizzeranno allegria, gioia di vivere e saranno irresistibili. Resta però ancora Plutone in Capricorno a infastidire i nati nella terza decade, creando situazioni incerte e false aspettative, ma un ottimo Saturno in Acquario con la sua carica di saggezza impedirà ogni passo falso in amore. Toro -Permane una situazione dinamica e ricca di opportunità nel vostro 2022. Giove non vi sarà più ostile, anzi, dal segno dei Pesci vi lancerà splendidi segnali da gennaio a metà maggio, affinché sia fruttuosa la caccia all'anima gemella. Urano in Toro promette scintille e belle novità in amore ...

