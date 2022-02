Olimpiadi: Pechino 2022, azzurri del curling battono anche la Svizzera nel doppio misto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Pechino, 3 feb. - (Adnkronos) - Dopo il successo per 8-4 sugli Stati Uniti nel match d'esordio arriva un'altra vittoria per gli azzurri del curling nel doppio misto ai Giochi olimpici di Pechino. Stefania Costantini e Amos Mosaner superano 8-7 la coppia della Svizzera. E' stato necessario l'extra End per i due italiani per chiudere con successo la partita dopo aver terminato 7-7 i regolari otto turni. Dopo un primo vantaggio svizzero e un successivo 3-0 azzurro in risposta, nel sesto end Jerry Perret e Martin Rios si sono portati in vantaggio sul 5-6. Gli ultimi due confronti hanno permesso di recuperare lo svantaggio e arrivare allo spareggio dove l'ultima stone decisiva è stata posata da Costantini con eccellente precisione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022), 3 feb. - (Adnkronos) - Dopo il successo per 8-4 sugli Stati Uniti nel match d'esordio arriva un'altra vittoria per glidelnelai Giochi olimpici di. Stefania Costantini e Amos Mosaner superano 8-7 la coppia della. E' stato necessario l'extra End per i due italiani per chiudere con successo la partita dopo aver terminato 7-7 i regolari otto turni. Dopo un primo vantaggio svizzero e un successivo 3-0 azzurro in risposta, nel sesto end Jerry Perret e Martin Rios si sono portati in vantaggio sul 5-6. Gli ultimi due confronti hanno permesso di recuperare lo svantaggio e arrivare allo spareggio dove l'ultima stone decisiva è stata posata da Costantini con eccellente precisione.

