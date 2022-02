Mattarella: 'Ue sostenga stabilizzazione in Mediterraneo e Medio oriente' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "I popoli dell'Unione europea devono esser consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi di stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama Mediterraneo e Medio-orientale. Non si può sfuggire alle sfide della storia e alle relative responsabilità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "I popoli dell'Unione europea devono esser consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi die di pace nel martoriato panorama-orientale. Non si può sfuggire alle sfide della storia e alle relative responsabilità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento.

