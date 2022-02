Mattarella | ' dopo tempi duri costruiamo insieme futuro | dignità pietra angolare' ** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - E il legame tra Italia ed Europa torna a più riprese nelle parole del Capo dello Stato, calate per l'appunto nel contesto generale che caratterizza la nostra epoca. "L'agenda politica -avverte- è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. L'Italia è al centro dell'impegno di ripresa dell'Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l'economia all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, nell'ambito della transizione ecologica e digitale. La stabilità di cui si avverte l'esigenza è, quindi, fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune". "L'Italia è un grande Paese. L'impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone ...