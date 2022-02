Lo yuan digitale può attendere Niente debutto alle Olimpiadi

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è mancato poco che avvenisse. L’apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino doveva essere per la Cina la prima vera passerella internazionale per lo e-, la monetacinese che può mettere in discussione il sistema monetario internazionale, basato sul dollaro americano. Un’arma potente e allo stesso tempo efficace, con cui il Dragone punta a mettere le mani su tutte le transazioni globali effettuate per mezzo della moneta. Ogni pagamento, ogni scambio, sarà monitorato e registrato dal Grande Fratello cinese con annesso patrimonio di informazioni, nonostante ufficialmente le autorità della Repubblica Popolare abbiano sempre garantito l’anonimato. Tutto merito di un’app, chiamata per l’appunto e-, da utilizzare in 12 città, tra cui Pechino, Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Suzhou), per ...