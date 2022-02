LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Innerhofer davanti a tutti in 1’44?26 (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.39 Il classe 1981 scia in 1’44?80 facendo segnare il nuovo sesto tempo. 04.38 In pista il francese Johan Clarey. 04.36 L’austriaco Max Franz scia in 1’44?53 facendo segnare il quinto tempo. 04.35 Lo statunitense Bryce Bennett fa tutte le porte e ferma il cronometro a 1’45?01 (quinto). 04.34 Questa la classifica dopo i primi 16 atleti: Innerhofer (ITA) Crawford (CAN) Kilde (NOR) Baumann (GER) Feuz (SUI) Hemetsberger (AUT) 8. Marsaglia (ITA) 12. Paris (ITA) 04.33 Il classe 1989 scia in 1’44?26. 04.32 Ora tocca al tedesco Andreas Sander. 04.31 Lo svizzero Beat Feuz scia in 1’45?33 ed è quinto. 04.29 1’45?63 per il classe 1985 nativo di Roma che si mette in settima posizione. 04.28 Tocca all’azzurro Matteo Marsaglia. 04.27 Buona la discesa del norvegese Kilde che è terzo con ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.39 Il classe 1981 scia in 1’44?80 facendo segnare il nuovo sesto tempo. 04.38 In pista il francese Johan Clarey. 04.36 L’austriaco Max Franz scia in 1’44?53 facendo segnare il quinto tempo. 04.35 Lo statunitense Bryce Bennett fa tutte le porte e ferma il cronometro a 1’45?01 (quinto). 04.34 Questa la classifica dopo i primi 16 atleti:(ITA) Crawford (CAN) Kilde (NOR) Baumann (GER) Feuz (SUI) Hemetsberger (AUT) 8. Marsaglia (ITA) 12. Paris (ITA) 04.33 Il classe 1989 scia in 1’44?26. 04.32 Ora tocca al tedesco Andreas Sander. 04.31 Lo svizzero Beat Feuz scia in 1’45?33 ed è quinto. 04.29 1’45?63 per il classe 1985 nativo di Roma che si mette in settima posizione. 04.28 Tocca all’azzurro Matteo Marsaglia. 04.27 Buona ladel norvegese Kilde che è terzo con ...

