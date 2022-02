La seconda dose di Mattarella | oggi il giuramento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Previsto per, alle ore 15.30, ildel Presidente della Repubblica Sergio. Le anticipazioni parlano di un discorso in cui il Capo dello Stato si occuperà di politica estera, in particolare del ruolo dell’Italia in Europa e della situazione Ucraina-Russia. Non mancheranno i riferimenti alla situazione sanitaria e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che al rapporto tra Democrazia e Parlamento. I punti cruciali del discorso che accompagnerà ildiIlsarà accompagnato da un discorso di circa 20 minuti. In questo lasso di tempo il Presidente della Repubblica si concentrerà soprattutto su questioni diplomatiche relative alla crisi tra Russia e Ucraina. Si tratta di una situazione pressante, che preoccupa molti ...