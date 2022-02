Inter Milan, Inzaghi col dubbio attacco: Lautaro favorito su Sanchez (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il tecnico dell’Inter pensa a chi far partire dal primo minuto tra i due sudamericani contro il Milan: ecco come sta la situazione A meno di due giorni dal derby della Madonnina, Lautaro Martinez pare in vantaggio su Alexis Sanchez per completare la coppia d’attacco anti-Milan insieme a Edin Dzeko. Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, l’argentino si allena oggi per la prima volta con il gruppo dopo aver fatto ritorno in Italia nella giornata di ieri. Il Niño Maravilla in gran forma anche con la Roja, si unirà ai compagni solo nella rifinitura di venerdì per una questione logistica relativa agli spostamenti post impegni con le Nazionali. Per questo, secondo quanto appreso da InterNews24 il Toro è favorito per giocare dal primo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il tecnico dell’pensa a chi far partire dal primo minuto tra i due sudamericani contro il: ecco come sta la situazione A meno di due giorni dal derby della Madonnina,Martinez pare in vantaggio su Alexisper completare la coppia d’anti-insieme a Edin Dzeko. Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, l’argentino si allena oggi per la prima volta con il gruppo dopo aver fatto ritorno in Italia nella giornata di ieri. Il Niño Maravilla in gran forma anche con la Roja, si unirà ai compagni solo nella rifinitura di venerdì per una questione logistica relativa agli spostamenti post impegni con le Nazionali. Per questo, secondo quanto appreso daNews24 il Toro èper giocare dal primo ...

Advertising

Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - javierzanetti : Uncharted con #DigitalBits Partecipa e Vinci: Sarò con ospiti speciali alla prima di #UnchartedILFILM a Milano … - Inter : ? | #DerbyMilano QUIZ ??? Quale calciatore ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Inter a San Siro seg… - nnfan66 : RT @Inter: ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai tutto sull'att… - emmeesse28 : RT @emme1908: Correggetemi se sbaglio che in materia di finanza non sono ferratissimo, il junk bond dell'Inter porta il milan dal non aver… -