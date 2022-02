Il giuramento di Mattarella: “Dignità, noi responsabili del futuro. Azzerare le morti sul lavoro” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sergio Mattarella ha giurato davanti al Parlamento riunito in seduta comune, oggi 3 febbraio, esattamente 7 anni dopo la sua prima elezione al Quirinale in qualità di Presidente della Repubblica. È dunque, nuovamente, Capo dello Stato nel pieno delle funzioni del secondo mandato. Filo conduttore delle sue parole alla nazione il concetto di Dignità e le sue declinazioni. Ma anche lo sguardo al domani. Occorre, ha detto il presidente, “costruire l’Italia del dopo emergenza“. “Per me è una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi“, le sue prime parole. “Adempirò al mio dovere secondo i principi della Costituzione. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno ad essere il punto di riferimento della mia azione“. Mattarella: “Lotta al virus non è ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sergioha giurato davanti al Parlamento riunito in seduta comune, oggi 3 febbraio, esattamente 7 anni dopo la sua prima elezione al Quirinale in qualità di Presidente della Repubblica. È dunque, nuovamente, Capo dello Stato nel pieno delle funzioni del secondo mandato. Filo conduttore delle sue parole alla nazione il concetto die le sue declinazioni. Ma anche lo sguardo al domani. Occorre, ha detto il presidente, “costruire l’Italia del dopo emergenza“. “Per me è una nuova chiamata, inattesa, allatà, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi“, le sue prime parole. “Adempirò al mio dovere secondo i principi della Costituzione. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno ad essere il punto di riferimento della mia azione“.: “Lotta al virus non è ...

