Advertising

DiMarzio : .@acffiorentina | Ufficiale la cessione in prestito di Erick #Pulgar al #Galatasaray - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? ?? I dettagli dell'accordo:… - sportface2016 : +++#Juventus, ufficiale: Dusan #Vlahovic è bianconero, arriva dalla #Fiorentina+++ - sportface2016 : #Fiorentina, ufficiale #Pulgar in prestito al #Galatasaray - zazoomblog : Fiorentina ufficiale la cessione del giocatore: svelata la sua prossima destinazione! - #Fiorentina #ufficiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ufficiale

Commenta per primo Laha annunciato la cessione in prestito al Galatasaray del centrocampista cileno Erick Pulgar , classe 1994 ex Bologna.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Comunicatodella, che comunica la cessione di Erick Pulgar al Galatasaray. Il cileno saluta Firenze Erick Pulgar ceduto dalla. Il centrocampista passa in prestito fino a fine ...“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erick Pulgar al Galatasaray SK”. Con questo comunicato apparso ...A confermarlo è proprio la società di Commisso con un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, i diritti alle prestazioni sportive ...