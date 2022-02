Bayern | ascolta Gullit | ' Prendi De Ligt | alla Juve ha imparato tanto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bayern ascolta

La Gazzetta dello Sport

Per il momento il primo nome sulla lista degli acquisti delsembra essere Rüdiger, anche lui in scadenza di contratto con il Chelsea. Da non scartare, eventualmente, un tentativo per Ginter (...la versione audio dell'articolo Muller: "Fare assist ad Haaland al? Preferisco prendermi cura dei miei conigli". Le parole dell'attaccante tedesco Thomas Muller, attaccante del, ...Il direttore sportivo del Bayern Monaco, l’ex portiere Oliver Kahn, ha parlato del futuro del difensore centrale Niklas Süle, come riportato da Mundo Deportivo: “Non ha accettato la nostra offerta, sa ...Secondo la stampa spagnola, Barcellona, Chelsea e Bayern di Monaco sarebbero pronti ad entrare in corsa per Matthijs De Ligt. La Juventus al momento non è minimamente interessata alla ...