Assegno unico, chi ci perde e chi ci guadagna: alcuni esempi pratici (Di giovedì 3 febbraio 2022) Partono il 1° marzo 2022 le erogazioni Inps per l’Assegno unico universale. L’ammontare dell’Assegno, individuato in base all’Isee, è modulato non solo sulla base della condizione economica del nucleo familiare, ma anche sulla situazione patrimoniale che non necessariamente inquadra la ricchezza di una famiglia. Ecco perché in alcuni casi, in assenza di redditi cospicui ma con un Isee elevato, il valore dell’Assegno potrebbe essere inferiore rispetto alle attese. La Fondazione Studi fa chiarezza sulle somme che l’Inps erogherà direttamente a chi ha fatto richiesta tramite l’apposita applicazione disponibile sul portale dell’Istituto o gli enti di patronato. Vediamo a chi conviene e a chi no. Assegno unico, importo modulato in base all’Isee L’ammontare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Partono il 1° marzo 2022 le erogazioni Inps per l’universale. L’ammontare dell’, individuato in base all’Isee, è modulato non solo sulla base della condizione economica del nucleo familiare, ma anche sulla situazione patrimoniale che non necessariamente inquadra la ricchezza di una famiglia. Ecco perché incasi, in assenza di redditi cospicui ma con un Isee elevato, il valore dell’potrebbe essere inferiore rispetto alle attese. La Fondazione Studi fa chiarezza sulle somme che l’Inps erogherà direttamente a chi ha fatto richiesta tramite l’apposita applicazione disponibile sul portale dell’Istituto o gli enti di patronato. Vediamo a chi conviene e a chi no., importo modulato in base all’Isee L’ammontare ...

Advertising

marattin : In dicembre @cgilnazionale e @UILofficial proclamarono il primo sciopero generale dopo 7 anni affermando che riform… - marattin : Irpef e l’introduzione dell’assegno unico universale (in tutto, 13,8 mld di risorse ogni anno) aumentano equità, re… - fattoquotidiano : Assegno unico per i figli, le simulazioni dei Consulenti del lavoro: “Le famiglie con stipendi bassi ma Isee alto c… - orizzontescuola : Assegno unico figli: domande, come e quando avviene il pagamento, Anf, Isee, genitori separati. FAQ Inps - AnffasModica : RT @AnffasOnlus: ?? Pillola #Anffas n. 88 - #Assegnounico e universale per figli a carico: Io e mio marito abbiamo un figlio minore con dis… -