Vaccini bluff, l'infermiere pentito fa ricorso al Riesame: 'Sta collaborando, adesso scarceratelo' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ANCONA - Da una parte, la richiesta di far cadere le misure cautelari pendenti da oltre tre settimane. Dall'altra, l'opposizione del pm Ruggiero Dicuonzo. Si sono tenute ieri mattina davanti al ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ANCONA - Da una parte, la richiesta di far cadere le misure cautelari pendenti da oltre tre settimane. Dall'altra, l'opposizione del pm Ruggiero Dicuonzo. Si sono tenute ieri mattina davanti al ...

Advertising

CronacheMc : INDAGINE - Emanuele Luchetti (in carcere) e l'avvocato Gabriele Galeazzi (ai domiciliari) hanno fatto ricorso al Ri… - arianna30101971 : @Alberto_Cirio Quali fatti Cirio… ?.. che se ti vaccini ti contagi comunque?.. questa è la carta vincente?..siete un bluff… - infolibri : Re Start 2021/22 - Rimborsi - 26/01/2022 - Video - RaiPlay - Giancarlo1970 : @AuroraLittleSun Il fatto è semplice , se ci sono non vaccinati che non si contagiano e non vengono intubati , come… - sten_lomonaco : @jledezmah26 I vaccini sono un bluff !????????! -