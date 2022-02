Udu | 2mila studenti senza borsa studio in Abruzzo ' Servono 5 mln euro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'Aquila - Il coordinamento regionale Udu L'Aquila, Udu Teramo e 360 Gradi Chieti-Pescara denuncia "i ritardi e il disinteresse con cui la Regionegestisce il sistema del diritto allouniversitario e degli istituti ad alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM): anche quest'anno, come i precedenti, quasi duemila studentesse e(oltre 1.300 a Chieti e Pescara, 274 all'Aquila e 240 a Teramo) risultano idonei non beneficiari, ovvero hanno diritto per reddito (ISEE inferiore a 23.250) e per merito (aver superato gli esami universitari richiesti dal bando di concorso) ad unadiche, tuttavia, per mancanza di fondi regionali non arriva". "È frustrante constatare - spiegano i rappresentanti degliin una nota - che ...