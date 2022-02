Udienza Generale | Papa Francesco spiega il significato di ‘Comunione dei Santi’

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel corso dell’di mercoledì 2 febbraio,ildi un tema, spesso, di difficile comprensione: ladei Santi‘. Un argomento del quale, a volte, non si riesce a capire il senso reale; esso, infatti, indica ai fedeli il legame indistruttibile con il Cielo. Un legame che unisce tutti, nessuno escluso e che annovera anche i nostri defunti; perché come rivela il Santo Padre, la Chiesa non è da intuire come un gruppo di persone elette e perfette, ma come una “comunità dei peccatori salvati“. Ed è qua che s’inserisce il concetto di comunione, ovvero come ‘insieme’ unito e fraterno. Il “sentire comune” di San Giuseppe Perre questo concetto, di cui...

Città del Vaticano (AsiaNews) - 'Non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte di fronte alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle in Myanmar'. All'di oggi, tenuta nell'aula Paolo VI in Vaticano, papa Francesco ha lanciato un nuovo forte appello per il Paese che in queste ore vive il primo anniversario del colpo di Stato dei ...Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano Non si può restare indifferenti di fronte alle "violenze che insanguinano il Myanmar". All'Papa Francesco ha rilanciato "l'appello dei vescovi birmani affinché la comunità internazionale si adoperi per la riconciliazione tra le parti interessate". "Non possiamo voltare lo ...CITTÀ DEL VATICANO (Reuters) - Un uomo ha interrotto l'udienza generale di papa Francesco in Vaticano urlando in inglese "Questa non è la chiesa di Dio!" e sventolando una mascherina che si era appena ...Francesco all’udienza generale: la comunità internazionale si adoperi per la riconciliazione. Sulla devozione ai santi da purificare da una mentalità pagana la catechesi ai fedeli.